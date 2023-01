"E' sempre tempo di scelte": il messaggio di Chiara Gemma in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università di Bari "aldo moro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università di Bari “Aldo Moro” è un momento solenne in cui riflettere, volgendo lo sguardo indietro per poi puntare avanti. Voglio immaginarlo come la condizione tipica della freccia che “può essere scagliata solo tirandola prima indietro”. Quelle frazioni di secondo che anticipano la traiettoria del dardo verso il futuro, sono le più importanti ed è da quelle che muove ogni nuovo inizio. Dal passato che ci lasciamo alle spalle alle sfide con le quali siamo quotidianamente chiamati a confrontarci senza avere a disposizione un ventaglio di possibilità. “E allora il maestro deve essere per quanto può, profeta, scrutare i “segni dei tempi”, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso”. Questa citazione di don Lorenzo Milani, tratta dallo scritto “Lettera ad una professoressa”, in questo giorno celebrato in modo rimarchevole non può essere letta senza un altro frammento dello stesso autore. “Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come si vuole amare il prossimo se non con la politica o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più tempo delle elemosine, ma delle scelte”. Il cuore pulsante di ogni Università non sono i docenti, ma gli studenti. Vi auguro un futuro in cui possiate scegliere di fare ciò che amate. Vi auguro di scegliere con la consapevolezza che ogni vostra scelta farà eco nella vostra vita. Ad maiora ragazzi.