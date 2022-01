Puzzle Grandi Elettori pugliesi per il Presidente della Repubblica: trattative tra i partiti, duello nel centrodestra

Fervono i contatt tra i vari partiti, in Consiglio regionale pugliese, e le trattarive per selezionare i tre grandi elettori che rappresenteranno la Puglia, dal prossimo 24 gennaio, durante l'Elezione del Presidente della Repubblica. Il collegio che sceglierà il nuovo Capo dello Stato, infatti, oltre ai deputati e ai senatori, comprende 3 rappresentanti scelti dalle assemblee regionali (uno per la Valle d'Aosta),

Per prassi saranno due i grandi elettori assegnati alla maggioranza e uno alle opposizioni. Assieme al governatore Michele Emiliano dovrebbe esserci anche la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, entrambi rappresentanti del centrosinistra, con il M5S che resterebbe a bocca asciutta nonostante faccia parte della maggioranza al Governo della Puglia con quattro consiglieri su cinque elettti nelle file pentastellate (l'eccezione è Antonella Laricchia, passata all'opposizione). In questo senso potrebbe non essere così scontata la scelta della Capone, magari a vantaggio proprio di un esponente dei Cinquestelle.

Più accesa, invece, la battaglia nel centrodestra: se da un lato sembra favorito, quantomeno per prassi istituzionale, Giannicola De Leonardis, vicepresidente dell'Assemblea e rappresentante di Fratelli d'Italia, la Lega sosterrà, invece, il consigliere Paolo Pagliaro. Il Carroccio ha espresso la propria posizione con una nota: "Dinanzi a questo appuntamento così importante - scrivono il segretario regionale Roberto Marti e i consiglieri pugliesi Davide Bellomo, Gianni De Blasi, Joseph Splendido e Giacomo Conserva - non possiamo lasciarci trovare impreparati e vogliamo dare il nostro contributo scegliendo una figura che ci possa rappresentare nel modo migliore fra i tre delegati della Regione Puglia che parteciperanno all’elezione del nuovo presidente. La nostra scelta compatta e consapevole è ricaduta sul nome del collega Paolo Pagliaro, anche per mantenere fede agli accordi post elettorali del settembre 2020. Gli vanno riconosciute forza e autorevolezza e siamo pronti a sostenerlo con la lealtà che merita. Siamo certi che saprà ben rappresentarci. Lo sosterremo con forza e convinzione”. Il Consiglio regionale pugliese si riunirà nei primi giorni della prossima settimana per deliberare sui nomi. In precedenza vi saranno le riunioni di maggioranza