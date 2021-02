Elezioni in estate non sono un problema. Lopalco: "Non vedo ostacoli, circolazione virus minore"

"In estate non ci sarebbero motivi per rinviare le elezioni. Sinceramente non vedo ostacoli a una consultazione elettorale condotta nella stagione estiva, quando la circolazione del virus è minore".

A dirlo all'Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, in merito all'ipotesi di un rinvio delle prossime elezioni amministrative causa Covid, attualmente previste tra il 15 aprile e il 15 giugno.

"Certamente la campagna elettorale potrebbe essere un motivo di assembramenti, ma se pensiamo che le elezioni ce le hanno fatte fare in autunno."

Al momento - dei 53 sicuri di andare alle urne, i comuni della provincia di Bari sono cinque: Adelfia, Noicattaro, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari e Triggiano