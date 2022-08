C'è l'intesa tra Pd, Con e Per La Puglia in vista delle Elezioni Politiche: "Linea comune e rappresentanza"

C'è l'intesa per una "linea comune" tra Pd pugliese e le liste civiche regionali Con e Per La Puglia in vista delle Elezioni Politiche 2022 del prossimo 25 settembre. E' l'esito positivo di un incontro tra il segretario regionale Pd, il deputato Marco Lacarra, e i due rappresentanti di Con e Per la Puglia, rispettivamente gli assessori regionali Sebastiano Leo e Alessandro Delli Noci.

L'intesa, spiega Lacarra in una nota, conferma "un percorso che ha visto e vedrà nei prossimi appuntamenti elettorali il Partito Democratico della Puglia dialogare costantemente con un mondo civico rappresentante di una parte importante dell’elettorato e decisivo anche ai fini delle vittorie riportate in questi anni sul territorio. Abbiamo dunque definito una linea comune per le elezioni politiche di settembre, fondata su una convergenza programmatica e sulla volontà di dare una rappresentanza alle forze del civismo della maggioranza di governo regionale anche nelle istituzioni nazionali" conclude Lacarra.