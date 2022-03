Amministrative e Referendum in una sola data: si voterà il prossimo 12 giugno. Nel Barese rinnovo per 11 sindaci

Si svolgerà il prossimo 12 giugno l'election day che accorpa Amministrative e referendum. Lo ha disposto il Consiglio dei MInistri. In quella data, dunque, si voterà in 11 comuni del Barese per eleggere sindaci e consiglieri comunali: si tratta di Alberobello, Bitonto, Cassano Murge, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina, Molfetta, Polignano, Sammichele, Santeramo e Terlizzi. Il turno di ballottaggio, nel caso non vi sia un candidato che al primo turno abbia ottenuto almeno il 50% più uno dei voti, si svolgerà il 26 giugno. La seconda tornata non riguarderà i Comuni sotto i 15mila abitanti, ovvero Alberobello, Cassano e Sammichele.

Sempre il 12 giugno, invece, si voterà per i 5 referendum sulla Giustizia, approvati negli scorsi mesi dalla Corte Costituzionale: gli argomenti all'esame dei lettori riguarderanno l'abolizione (o meno) della legge Severino, il progetto di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. la custodia cautelare, un'equa valutazione dei magistrati e la separazione delle loro funzioni.