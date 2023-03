Nove comuni baresi al voto per le Elezioni amministrative 2023: urne aperte il 14 e il 15 maggio

Il 14 e il 15 maggio i cittadini pugliesi sono chiamati al voto per il rinnovo di 50 Consigli comunali, nell'ambito della tornata elettorale delle Amministrative 2023. La data è stata dal Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Bari, saranno 9 i Comuni interessati dalle elezioni: si tratta di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Poggiorsini, Toritto e Valenzano. Per quanto riguarda Altamura, il rinnovo arriva a scadenza naturale del mandato ma al termine di un Commissariamento avviato a dicembre 2022 dopo le dimissioni di Rosa Melodia. A Valenzano e Poggiorsini, invece, si vota anticipatamente, rispettivamente, per la caduta dell'amministrazione cittadina guidata da Giampaolo Romanazzi e per lo scioglimento del Consiglio un mese dopo la morte del sindaco Ignazio Di Mauro.