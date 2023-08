Il tavolo del centrodestra per le prossime sfide comunali in Puglia. Il nome per Bari dopo aver sciolto il 'nodo' Foggia

Prima la risoluzione del 'nodo Foggia', quindi sarà la volta di quelli legati a Bari e Lecce: il centrodestra pugliese si è riunito questa mattina, nel capoluogo regionale, per fare il punto sulle prossime scadenze amministrative, a cominciare dalle elezioni in Capitanata del prossimo ottobre, fino alle partite più 'succose' del giugno 2024.

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato (Fdi), il senatore Roberto Marti (Lega) e il senatore Mauro D'Attis (Forza Italia), nonchè altri parlamentari di centrodestra e dirigenti locali. Presenti anche esponenti di Noi Moderati, Udc, Nuovo Psi e partito Regione Salento.

"ll tema - ha detto Gemmato - è quello della condivisione di un programma e la condizione è la perimetrazione di una coalizione di centrodestra che mai come in questo momento è compatta e coesa". Un percorso comune che sarà allargato anche al civismo: "C'è un'esigenza forte - dice Gemmato - che ci viene richiesta dal territorio, da quel mondo che simpatizza per il centrodestra. Una contaminazione" con un pezzo della società "che esiste e guarda con favore a noi. Riteniamo che le sfide future possano essere alla nostra portata".

Ottimismo anche dalla Lega: "In pochissimi giorni arriveremo - dice Marti - con un nome" per Foggia "ma ci auguriamo che questo poi possa consentire di arrivare alla quadra con gli altri capoluoghi. Abbiamo trovato una sintesi su un metodo. E' un tavolo che rimarrà unito a prescindere".

Per il forzista D'Attis, l'esperienza "vincente di Brindisi alle scorse Comunali di primavera ci ha insegnato che il centrodestra possa combattere Pd e M5S in una terra in cui governano insieme alla Regione. La nostra è un'ammissione di responsabilità verso i pugliesi che ci chiedono di governare".