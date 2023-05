Comunali 2023 nel Barese: sindaci riconfermati al primo turno a Casamassima e Monopoli, Valenzano al ballottaggio

Sono quattro, nel Barese, le sfide per le Amministrative 2023 chiuse al primo turno. Oltre ai due Comuni con meno di 15mila abitanti, Poggiorsini e Toritto, in cui sono stati eletti rispettivamente Pietro Picerno e Dionisio Rotunno, hanno scelto il proprio sindaco anche i cittadini di altri due centri della provincia. In entrambi i casi, si tratta di una riconferma: per Giuseppe Nitti, sostenuto da una coalizione di civiche, a Casamassima, e per Angelo Annese, candidato del centrodestra, a Monopoli.

Sarà invece ballottaggio a Valenzano: il 28 e 29 maggio, la sfida sarà tra l'ex sindaco Giampaolo Romanazzi e Maria Morisco (qui i dati completi). Ballottaggio anche per i Comuni di Mola, Noci, Altamura e Acquaviva.

21.36 - A Valenzano è ballottaggio Romanazzi-Morisco

20.27 - Monopoli: Angelo Annese rieletto sindaco. Riconferma anche per il primo cittadino di Casamassima, Giuseppe Nitti.

19.50 - A Monopoli il sindaco uscente, Angelo Annese, verso la riconferma al primo turno

19.45 - A Valenzano si profila il ballottaggio tra Giampaolo Romanazzi e Maria Morisco (I DATI DI VALENZANO)

19.27 - Eletto il nuovo sindaco di Poggiorsini: è Pietro Picerno

19.19 - A Toritto festeggia Dionisio Rotunno: è lui il nuovo sindaco

19.01 - A Poggiorsini scrutinata una sezione delle due nel comune più piccolo del Barese (I RISULTATI)

18.55 - Primi dati da Valenzano (I RISULTATI)

18.50 - A Toritto scrutinate 4 sezioni su 10: avanti il candidato sindaco Dino Rotunno (I RISULTATI PARZIALI DI TORITTO)

17.10 - Primi dati anche da Altamura: scrutinata una sezione su 60 (I RISULTATI PARZIALI DI ALTAMURA)

17.00 - A due ore dalla chiusura dei seggi, tardano ad arrivare i primi dati ufficiali sul portale Eligendo del Ministero dell'Interno. Al momento, i primi aggiornamenti riguardano Acquaviva delle Fonti, con una sezione scrutinata su 20 (QUI I RISULTATI PARZIALI DI ACQUAVIVA), e Monopoli (QUI I RISULTATI PARZIALI DI MONOPOLI).

15.00 - Terminate le operazioni di voto nei nove centri baresi interessati dalle Comunali: a breve si comincerà con lo spoglio

15.26 - C'è il dato sull'affluenza complessiva nei nove comuni: votanti in calo rispetto alle ultime consultazioni. Qualche eccezione, però, riguarda alcuni centri - I DATI DEFINITIVI DELL'AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE

Le sfide nel Barese: i candidati

Per Altamura, i candidati in corsa sono cinque: Vitantonio Petronella, sostenuto da nove liste, in prevalenza civiche, Giovanni Moramarco per il centrodestra, Michele Loporcaro, sostenuto da M5S e Semi di futuro, Donato Laborante (Nuovi socialisti), Carlo Vulpio (Avanti Mediterraneo-Rinascimento Sgarbi-Vulpio Sindaco). A Monopoli corsa a quattro: oltre sindaco uscente Angelo Annese, candidato del centrodestra, Angela Papio (sostenuta, tra le altre liste, dal M5S), Paolo Comes (Pd) e Pietro Brescia (Riprendiamoci Monopoli). Ad Acquaviva delle Fonti la sfida è tra Marco Lenoci (candidato del centrodestra), Francesca Pietroforte per il centrosinistra, Rossella Giorgio (M5S e Cittadini in Movimento) e Francesco Pistilli, sostenuto da una coalizione di civiche. A Casamassima la sfida a due è tra il sindaco uscente Giuseppe Nitti, sostenuto da quattro civiche, e Nica Ferri, appoggiata da 5 liste tra cui Pd e M5S. Corsa a cinque nel Comune di Mola di Bari: accanto al primo cittadino uscente, Giuseppe Colonna (Pd + civiche), il candidato del centrodestra Francesco Brunetti, Giangrazio Di Rutigliano (sostenuto da quattro civiche), Michele Daniele (M5S) e Maurizio Lattaruli (Pci). A Noci in corsa Anna Martellotta, Paolo Conforti, Francesco Intini e Fortunato Mezzapesa. Quattro i candidati a Valenzano: il sindaco dimissionario Giampaolo Romanazzi, Maria Morisco, Tonio De Nicolò, Michele Filipponio. A Poggiorsini, la sfida è tra Michele Armienti e Pietro Picierno, mentre a Toritto il confronto sarà tra l'uscente Pasquale Regina e Dino Rotunno.

