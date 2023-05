La sfida delle Elezioni Comunali nel Barese: chiusi i seggi, al via lo spoglio delle schede

Si sono chiusi, alle 15, i seggi in nove comuni dell'area Metropolitana di Bari Bari chiamati al voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Nella giornata di ieri, nei nove centri al voto - Acquaviva, Altamura, Casamassima, Mola, Monopoli, Noci, Poggiorsini, Toritto e Valenzano - l'affluenza si è attestata al 40%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale, anche se lo scorso anno si votò in un solo giorno.

Seguiremo in diretta, su BariToday, lo spoglio ora per ora delle nove sfide elettorali.

LA DIRETTA

17.10 - Primi dati anche da Altamura: scrutinata una sezione su 60 (I RISULTATI PARZIALI DI ALTAMURA)

17.00 - A due ore dalla chiusura dei seggi, tardano ad arrivare i primi dati ufficiali sul portale Eligendo del Ministero dell'Interno. Al momento, i primi aggiornamenti riguardano Acquaviva delle Fonti, con una sezione scrutinata su 20 (QUI I RISULTATI PARZIALI DI ACQUAVIVA), e Monopoli (QUI I RISULTATI PARZIALI DI MONOPOLI).

15.00 - Terminate le operazioni di voto nei nove centri baresi interessati dalle Comunali: a breve si comincerà con lo spoglio

15.26 - C'è il dato sull'affluenza complessiva nei nove comuni: votanti in calo rispetto alle ultime consultazioni. Qualche eccezione, però, riguarda alcuni centri - I DATI DEFINITIVI DELL'AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE

AFFLUENZA, I DATI DI DOMENICA 14 MAGGIO ORE 23 - ORE 19 - ORE 12

Le sfide nel Barese: i candidati

Per Altamura, i candidati in corsa sono cinque: Vitantonio Petronella, sostenuto da nove liste, in prevalenza civiche, Giovanni Moramarco per il centrodestra, Michele Loporcaro, sostenuto da M5S e Semi di futuro, Donato Laborante (Nuovi socialisti), Carlo Vulpio (Avanti Mediterraneo-Rinascimento Sgarbi-Vulpio Sindaco). A Monopoli corsa a quattro: oltre sindaco uscente Angelo Annese, candidato del centrodestra, Angela Papio (sostenuta, tra le altre liste, dal M5S), Paolo Comes (Pd) e Pietro Brescia (Riprendiamoci Monopoli). Ad Acquaviva delle Fonti la sfida è tra Marco Lenoci (candidato del centrodestra), Francesca Pietroforte per il centrosinistra, Rossella Giorgio (M5S e Cittadini in Movimento) e Francesco Pistilli, sostenuto da una coalizione di civiche. A Casamassima la sfida a due è tra il sindaco uscente Giuseppe Nitti, sostenuto da quattro civiche, e Nica Ferri, appoggiata da 5 liste tra cui Pd e M5S. Corsa a cinque nel Comune di Mola di Bari: accanto al primo cittadino uscente, Giuseppe Colonna (Pd + civiche), il candidato del centrodestra Francesco Brunetti, Giangrazio Di Rutigliano (sostenuto da quattro civiche), Michele Daniele (M5S) e Maurizio Lattaruli (Pci). A Noci in corsa Anna Martellotta, Paolo Conforti, Francesco Intini e Fortunato Mezzapesa. Quattro i candidati a Valenzano: il sindaco dimissionario Giampaolo Romanazzi, Maria Morisco, Tonio De Nicolò, Michele Filipponio. A Poggiorsini, la sfida è tra Michele Armienti e Pietro Picierno, mentre a Toritto il confronto sarà tra l'uscente Pasquale Regina e Dino Rotunno.

TUTTI I CANDIDATI E LE LISTE NEI NOVE COMUNI AL VOTO