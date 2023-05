Elezioni comunali 2023 ad Acquaviva: sarà ballottaggio tra Marco Lenoci e Francesca Pietroforte

Acquaviva va al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco. La sfida, il 28 e 29 aprile prossimi, sarà tra Francesca Pietroforte, candidata del centrosinistra e attualmente consigliera delegata alla Cultura della Città metropolitana di Bari, e Marco Lenoci, sostenuto dal centrodestra. Restano fuori dalla corsa gli altri due candidati, Francesco Pistilli (civiche) e Rossella Giorgio (M5s).

"Posso dirvi solo grazie - scrive sui social il candidato Lenoci - Siamo partiti tre mesi fa, contro ogni pronostico, in competizione con una macchina organizzata forte di 13 anni di amministrazione". "E invece, giorno dopo giorno, il gruppo è cresciuto. Sempre più persone si sono unite a noi. Le donne e gli uomini del fare hanno preso in mano il loro destino, scegliendo un progetto alternativo, fondato su temi finalmente cari alla cittadinanza e non a qualche élite a caccia di poltrone.

Lavoro, ambiente, decoro urbano, cultura, sport. Un programma completo per far rinascere Acquaviva. Una proposta basata su progetti concreti, su idee messe nero su bianco. Ma non abbiamo ancora fatto nulla, amiche e amici. Manca ancora il risultato finale. Ci aspettano 15 giorni di campagna elettorale per spiegare a tutti la nostra visione per Acquaviva".

COMUNALI 2023 AD ACQUAVIVA: I RISULTATI