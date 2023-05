Elezioni comunali 2023 ballottaggi nei cinque comuni del Barese: affluenza in netto calo alle 19

E' in calo di circa 10 punti l'affluenza nei cinque comuni del Barese interessati dai ballottaggi per eleggere i sindaci. Si vota fino alle 15 di lunedì 29 maggio ad Acquaviva, Altamura, Mola, Noci e Valenzano. Rispetto alla consultazione di 2 settimane fa il calo più netto è ad Altamura con solo il 25,77% dei votanti rispetto al 39,39% della precedente. Quello minore, invece, a Valenzano, con circa 7 punti in meno rispetto al primo turno. Di seguito i numeri forniti dal sito Eligendo del Ministero dell'Interno.