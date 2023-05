Elezioni comunali 2023 nel Barese, chiusi i seggi: al via le operazioni di spoglio

Si sono chiusi alle 15 i seggi nei cinque Comuni del Barese per i ballottaggi che designeranno i nuovi sindaci. Ad Altamura, Valenzano, Mola Di Bari, Noci e Acquaviva delle Fonti partono dunque le operazioni di spoglio delle schede elettorali. Baritoday segue in diretta gli scrutini con aggiornamenti in tempo reale sui risultati.

In attesa di conoscere i nomi dei nuovi sindaci eletti, arrivano i dati sull'affluenza definitiva che, in provincia di Bari, si conferma in calo rispetto al primo turno (QUI I DATI COMUNE PER COMUNE). Per quanto riguarda i dati sull'affluenza, ieri alle 23 aveva votato il 41,73%, in calo rispetto al 49,98% del primo turno. Acquaviva è il comune dove si è andati di più alle urne (50,96%) mentre quello con meno partecipazione è stato Valenzano con il 36,7%.

Nel dettaglio, ad Altamura, si sfidano Vitantonio Petronella (sostenuto da 10 liste civiche) e Giovanni Moramarco (centrodestra e civiche), mentre a Valenzano il contronto è tra Giampaolo Romanazzi (supportato da cinque civiche) e Maria Morisco (Forza Italia e cinque civiche). A Mola di Bari il sindaco uscente Giuseppe Colonna (Pd e 6 civiche) è opposto a Francesco Brunetti (Fdi, Fi e tre civiche), mentre ad Acquaviva la sfida finale è tra Marco Lenoci (centrodestra e civiche) e Francesca Pietroforte (centrosinistra e civiche). Infine, a Noci, lotta a due tra Francesco Intini (8 civiche) e Fortunato Mezzapesa (5 civiche).