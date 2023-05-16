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Elezioni Comunali 2023 Monopoli

Comunali 2023 Monopoli: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Pietro Brescia

Redazione 16 maggio 2023 11:20

Lista: RIPRENDIAMOCI MONOPOLI

Voti di lista: 1265
Candidato Consigliere Preferenze
PANARO COSIMO detto MIMMO 260  21.17%
GALIANO IOLANDA 218  17.75%
RENNA DAMIANO 94  7.65%
BIASI FLORIANA 93  7.57%
STAMA ANGELO 60  4.89%
WALLNOFER GIORGIA 59  4.8%
BRESCIA POTENZA 54  4.4%
LILLO ANGELO 49  3.99%
MARASCIULO LEONARDO 39  3.18%
CARRIERI DIMITRI 38  3.09%
BRESCIA SILVANO 31  2.52%
MAIELLARO RIZZO DALILA 30  2.44%
ROTONDO DOMENICO 29  2.36%
NAPOLETANO MASSIMO 21  1.71%
DILAURO ANNA MARIA 19  1.55%
LACATENA ANNA RITA 19  1.55%
LEGGIERO Cosimo 19  1.55%
SANTOSTASI LUIGIA 17  1.38%
ALLEGRETTI MARIO 15  1.22%
DIBELLO EMANUELE 15  1.22%
PUGLIESE NICOLA 15  1.22%
MINOIA VITTORIO 13  1.06%
NISI TERESA 11  0.9%
ALLEGRETTI COSIMA VALERIA 10  0.81%

* Dati non ufficiali *

COMUNALI 2023 A MONOPOLI: TUTTI I RISULTATI

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Redazione 16 maggio 2023 11:20
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