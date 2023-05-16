Comunali 2023 Monopoli: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Pietro Brescia
Lista: RIPRENDIAMOCI MONOPOLI
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|PANARO COSIMO detto MIMMO
|260
|21.17%
|GALIANO IOLANDA
|218
|17.75%
|RENNA DAMIANO
|94
|7.65%
|BIASI FLORIANA
|93
|7.57%
|STAMA ANGELO
|60
|4.89%
|WALLNOFER GIORGIA
|59
|4.8%
|BRESCIA POTENZA
|54
|4.4%
|LILLO ANGELO
|49
|3.99%
|MARASCIULO LEONARDO
|39
|3.18%
|CARRIERI DIMITRI
|38
|3.09%
|BRESCIA SILVANO
|31
|2.52%
|MAIELLARO RIZZO DALILA
|30
|2.44%
|ROTONDO DOMENICO
|29
|2.36%
|NAPOLETANO MASSIMO
|21
|1.71%
|DILAURO ANNA MARIA
|19
|1.55%
|LACATENA ANNA RITA
|19
|1.55%
|LEGGIERO Cosimo
|19
|1.55%
|SANTOSTASI LUIGIA
|17
|1.38%
|ALLEGRETTI MARIO
|15
|1.22%
|DIBELLO EMANUELE
|15
|1.22%
|PUGLIESE NICOLA
|15
|1.22%
|MINOIA VITTORIO
|13
|1.06%
|NISI TERESA
|11
|0.9%
|ALLEGRETTI COSIMA VALERIA
|10
|0.81%
* Dati non ufficiali *