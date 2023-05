Amministrative 2023 in Puglia, il Pd esulta: "Ottimo risultato, per i ballottaggi serve unità del centrosinistra"

"Un ottimo risultato perché già al primo turno abbiamo raddoppiato i Comuni sotto i 15mila abitanti, un premio al lavoro fatto in questi mesi nei territori in sinergia con tutti i circoli. Mentre il centrodestra ne aveva 19 e ne conferma 11 e le civiche ne avevano 12 e ne confermano 11". Sono queste le parole con cui il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dai Dem nel primo turno delle elezioni comunali che si sono appena svolte in Puglia.

"La vittoria al primo turno in tre Comuni su cinque al di sopra dei 15mila abitanti: Castellaneta, Ostuni e Francavilla Fontana vanno al centrosinistra, un Comune va al centrodestra (Monopoli), l’altro alle Civiche (Casamassima) - si legge in una nota del Pd pugliese - Al ballottaggio vanno invece otto Comuni su 13. È il primo dato che emerge dallo spoglio delle Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio in Puglia. Nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti il centrosinistra si aggiudica 16 Comuni, mentre fino ad oggi amministrava in sette. Sono quindi 18 i sindaci della coalizione guidata dai Dem già eletti in Puglia. Mentre il centrodestra conquista 11 Comuni e ne aveva 19 al di sotto dei 15mila, le liste civiche ne confermano 11 su 12"

"Ora tutte le energie sono concentrate sui ballottaggi - sottolinea De Santis - Queste due settimane saranno cruciali e lavoreremo per centrare un buon risultato anche al secondo turno. Da domani saremo impegnati a ricostruire l’unità del centrosinistra anche laddove fino ad oggi simo stati divisi".

"Un risultato positivo che rafforza la presenza del centrosinistra in Puglia in maniera significativa - dichiara Francesco Zaccaria, responsabile Enti Locali Pd Puglia - Un dato è rilevante: in tutti e tre i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti in cui ci siamo affermati il centrosinistra si è presentato con il Movimento 5 Stelle. Questo testimonia che l’unità della coalizione è stata apprezzata dall’elettorato".