Amministrative 2023 in Puglia, Forza Italia punta sull'orgoglio: "Siamo il primo partito della coalizione ad Altamura, Acquaviva e Brindisi"

"Siamo il primo partito della coalizione a Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Altamura e altre importanti realtà, superando di gran lunga i risultati conquistati nelle altre Regioni d'Italia: Forza Italia esce a testa alta e con orgoglio dall'appuntamento elettorale grazie alla tenacia, alla credibilità e alla competenza della nostra classe dirigente". I vertici pugliesi del partito, il commissario regionale ed il vice commissario di Forza Italia in Puglia, Mauro D'Attis e Dario Damiani, esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto nella tornata elettorale amministrativa.

"Accanto a coloro che si sono candidati con il nostro simbolo, ci sono tantissimi amici candidati in Comuni al di sotto dei 15mila abitanti che fanno parte del nostro movimento e che si sono spesi con grande determinazione - scrivono in una nota congiunta D'Attis e Damiani - I nostri amministratori sapranno certamente fare la differenza nei Consigli comunali e lavoreranno con serietà per i cittadini che rappresentano. Coloro che, invece, non ce l'hanno fatta, saranno parte della nostra famiglia politica e continueranno a dare il loro importante contributo all'interno del partito. Il nostro partito, nella nostra Regione, tiene altissima la bandiera azzurra, portando a casa risultati eccezionali che superano quelli del partito nel resto del Paese. A Brindisi, con il 12 %, siamo il primo partito della coalizione di centrodestra. Stesso discorso ad Altamura, dove incassiamo l’11% e siamo prima forza della coalizione. Adesso puntiamo tutto sui ballottaggi con la voglia di dare alle comunità una prospettiva di buongoverno della cosa pubblica. Da Brindisi ad Altamura".