Comunali 2023, a Mola il candidato del M5S appoggia il centrodestra. I pentastellati: "Scelta personale non condivisa dal partito"

"Il Movimento 5 Stelle si dissocia con fermezza dal contenuto dei comunicati (pubblicati su piattaforma social) dei candidati Michele Daniele e Francesco Brunetti. Il supporto dichiarato alla coalizione di centrodestra nel prossimo ballottaggio per l’elezione del sindaco di Mola di Bari, è frutto di un’iniziativa autoreferenziale, non associabile al M5S". Con queste parole i vertici pugliesi dei pentastellati hanno preso le distanze dalla mossa politica dell'esponente grillino Michele Daniele che ha deciso di appoggiare il candidato di centrodestra nella corsa alla poltrona di sindaco della cittadina in provincia di Bari.

Michele Daniele, infatti, ha dichiarato nelle ultime ore il suo sostegno al candidato di centrodestra, Francesco Brunetti, nel ballottaggio che lo contrapporrà all'esponente di centrosinistra Giuseppe Colonna.

"I valori che animano la nostra comunità così come la nostra condotta politica e civica, non sono compatibili con quelli espressi dalle personalità e dalle forze politiche che Daniele intende sostenere - scrivono i vertici del Movimento 5 Stelle pugliese - Ne consegue che, a partire dalla data odierna, le azioni svolte dallo stesso e dal gruppo locale saranno riconducibili esclusivamente a mere iniziative personali".