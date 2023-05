Elezioni Comunali 2023 a Mola di Bari: sarà ballottaggio tra Giuseppe Colonna e Francesco Brunetti

A Mola di Bari sarà ballottaggio per decidere il primo cittadino. L'esito della prima tornata elettorale per le Amministrative 2023, svoltasi il 14 de il 15 maggio, ha visto il sindaco uscente, Giuseppe Colonna, sostenuto da Pd e altre sei liste civiche, non superare il 50% + 1 dei voti, necessario per evitare la coda del ballottaggio.

Al secondo turno, tra due settimane, prenderà parte Francesco Brunetti, supportato da Fdi, Fi e altre tre civiche. Più dietro, invece, Giangrazio Di Rutigliano (tre liuste civiche), Michele Daniele (M5S) e Maurizio Lattaruli (Pci).

QUI I RISULTATI DELLE COMUNALI A MOLA DI BARI