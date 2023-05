Elezioni Comunali 2023 a Valenzano: sarà ballottaggio tra Giampaolo Romanazzi e Maria Morisco

Sarà ballottaggio, tra due settimane, per scegliere il nuovo primo cittadino di Valenzano. L'esito del primo turno ha visto prevalere ma non oltre la soglia del 50% + 1 dei voti, Giampaolo Romanazzi, ex sindaco dimessosi alcuni mesi e fa supportato da una coalizione di cinque civiche: per lui il 46,08% delle preferenze.

A contendergli la guida della città sarà Maria Morisco, sostenuta da Forza Italia e altre 5 civiche, suffragata con il 38,23% dei voti. Più indietro, invece Tonio De Nicolò (Fdi e civica) con il 14,47% e Michele Filipponio (Partito Meridionalista) con l'1,22%.

