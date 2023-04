Elezioni Comunali 2024, Manila Gorio si candida a sindaco di Bari

La settimana scorsa aveva annunciato, attraverso il suo canale instagram, la sua 'scesa in campo' nella politica italiana. Ieri, durante la sua festa di compleanno, ha reso noto il suo piano per le prossime elezioni comunali a Bari: Manila Gorio, giornalista e presidente di nazionale di Trasgender Italia, sarà candidata a sindaco di Bari.

"Scendo in politica - aveva scritto Manila Gorio sulla sua pagina instagram alcuni giorni fa - per insegnare a molti politici a non riscaldare solo la poltrona, ma ad impegnarsi per realizzare quanto promesso". Nel corso della sua festa di compleanno, la conduttrice televisiva avrebbe annunciato anche il nome della lista civica che appoggerà la sua candidatura: si chiamerà 'Bari Città Libera'.

Manila Gorio è la seconda candidata alla poltrona di primo cittadino di Bari, dopo l'ex consigliere regionale di Alleanza Nazionale Tommy Attanasio che il mese scorso aveva già lanciato il suo guanto di sfida per la prossima tornata elettorale comunale del 2024.