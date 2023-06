Il centrosinistra accelera sulla successione a Decaro, il Pd: "A breve un tavolo per costruire la coalizione" verso Bari 2024

Il centrosinistra dialoga per tirare le somme sulla coalizione e il candidato (o la candidata) da presentare alla corsa delle Comunali di Bari 2024 che designeranno il successore di Antonio Decaro. Ieri si è riunita la Direzione Dem del capoluogo pugliese per fare il punto sulle prossime mosse da portare avanti in un contesto ancora molto fluido sia sui nomi che sul metodo da seguire (primarie o candidato condiviso). All'incontro ha preso parte anche Decaro il quale ha anticipato la sua volontà di incontrare a breve i capigruppo di maggioranza, "con l’intenzione di costruire - si legge in una nota del Pd Bari - la coalizione del centrosinistra per le prossime elezioni a partire dai soggetti politici che hanno contribuito al governo della città negli ultimi cinque anni.

La Direzione ha inoltre dato mandato al segretario cittadino Gianfranco Todaro di portare avanti, di concerto con il segretario regionale Domenico De Santis e con il Segretario provinciale Pino Giulitto, "le numerose interlocuzioni già in corso con le forze politiche progressiste del territorio. L’obiettivo è quello di arrivare a breve alla prima convocazione di un tavolo che lavori alla costruzione della coalizione, alla definizione di linee programmatiche condivise e alla condivisione di un metodo per la definizione della candidatura a sindaco".

In vista delle Amministrative 2024, intanto, il Pd cittadino avvia i forum programmatici: il primo incontro, sul tema dell'antimafia sociale, si svolgerà mercoledì 7 alle 17 nella sede di via Re David 15.