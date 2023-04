Rebus candidature negli schieramenti e nomi già in campo: la partita delle Comunali di Bari 2024 è cominciata

Due candidature indipendenti già ufficializzate, centrosinistra e centrodestra alle prese con un confronto interno sottotraccia ma sempre più intenso, M5S 'battitore libero' o in versione Regione Puglia, ovvero proiettato verso un'alleanza con l'attuale Maggioranza: mancano meno di 14 mesi alle prossime Elezioni comunali di Bari nel 2024 (verosimilmente a giugno) e, malgrado il traguardo sembri lontano, si infittiscono sempre di più le manovre all'interno degli schieramenti per trovare la quadra su candidature e programmi. Chi sarà colui (o colei) che succederà dopo 10 anni di governo (e consensi in città) del sindaco Antonio Decaro? Il primo cittadino, allo stato attuale, non potrà candidarsi poichè già al secondo mandato. L'ipotesi, però, di un cambiamento alla legge a livello nazionale, per consentirne un terzo, è un elemento che condiziona non poco la partita, soprattutto nel centrosinistra e, di riflesso nel centrodestra.

Al momento, sul fronte esterno agli schieramenti, si registrano le candidature di Tommy Attanasio (già consigliere regionale di Alleanza Nazionale) e di Manila Gorio, giornalista e conduttrice di un talk politico, presidente dell'associazione Transgender Italia. Altre probabilmente ne arriveranno nei prossimi mesi, in attesa di capire come si muoveranno gli schieramenti delle coalizioni che attualmente siedono in aula Dalfino.

Dalle parti dell'attuale maggioranza l'aria è frizzante. Sarebbe tutto più semplice se Decaro fosse candidabile, circostanza al momento impossibile. Le recenti elezioni del Partito Democratico che hanno visto prevalere a sorpresa Elly Schlein alla Segreteria, a discapito del favorito Stefano Bonaccini (sostenuto tra gran parte dell'establishment pugliese Dem) potranno portare a un rimescolamento delle carte all'interno del principale partito del centrosinistra. Resta da capire quanto Schlein vorrà avere voce in capitolo in merito alla scelta della figura che non dovrà far rimpiangere il carisma politico e decisionale dell'attuale primo cittadino. I nomi girano ormai da diverso tempo: nell'ambito della Giunta circolano quelli degli assessori all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, e alle Politiche Giovanili, Paola Romano, mentre dalla macchina amministrativa potrebbe emergere quello del capo di Gabinetto di Palazzo di città, Vito Leccese, già con un passato da parlamentare ed esperienze politiche alla Provincia e in Comune. Potrebbero però non essere gli unici provenienti dal grande edificio di corso Vittorio Emanuele. Un altro nome papabile sarebbe anche quello del parlamentare Dem ed ex segretario regionale Pd (fino a pochi mesi fa) Marco Lacarra, già assessore comunale. Un contesto complessivo al quale aggiungere un fattore, a sinistra, rappresentato dall'associazione La Giusta Causa guidata dall'avvocato Michele Laforgia, che sabato scorso ha festeggiato i cinque anni di attività confermandosi come punto di riferimento di molte realtà della società civile e del sostegno ai diritti. Se (come sembra al momento) non si troverà una quadra, la soluzione per sbrogliare la matassa sarà quella, prevedibile, delle elezioni Primarie per designare 'l'allenatore o 'l'allenatrice' della squadra di centrosinistra.

Cosa farà, invece, il Movimento Cinque Stelle? In Regione Puglia, nella Giunta guidata da Michele Emiliano, c'è un'assessora pentastellata (Rosa Barone) e ben quattro consiglieri del M5S fanno parte della maggioranza, con una sola (Antonella Laricchia) all'opposizione. Il partito si sta muovendo nei territori incontrando i cittadini e a livello organizzativo sarebbe sempre più fitto il dialogo tra i massimi dirigenti e i coordinatori della Puglia e della Terra di Bari. In ogni caso, se si deciderà di andare da soli sarà data parola agli iscritti, scegliendo la figura più consona. La sensazione è che dalle parti del Movimento si darà importanza, anche in fase di scelta se supportare il centrosinistra o meno, a come portare avanti le politiche cittadine e soprattutto come gestire il miliardo di Euro di fondi Pnrr che riguarda la città di Bari. Un accordo elettorale con l'attuale Maggioranza in aula Dalfino non è dunque da escludere, anche in sede di ballottaggio, ma per ora non ci sono certezze.

Più al centro, invece, c'è l'incognita del 'Terzo polo' di Italia Viva, sempre più spaccato dalle diatribe interne tra sostenitori di Matteo Renzi e di Carlo Calenda, ma che alla fine non è escluso possa presentare una candidatura con l'obiettivo quantomeno di entrare in Consiglio superando lo sbarramento del 3%:

Dall'altra parte, quella del centrodestra, la partita è ancora aperta ma, appunto, condizionata dall'ipotesi terzo mandato per Decaro. In caso non vi fossero cambiamento c'è consapevolezza, da parte dell'attuale schieramento che sostiene Giorgia Meloni al governo (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) di avere una possibilità di tornare alla guida della città di Bari dopo vent'anni. I rapporti di forza all'interno della Maggioranza in Parlamento sembrano riflettersi anche nello scenario barese: Fratelli d'Italia, alle ultime Politiche di settembre, ha ottenuto oltre il 23% dei voti complessivi, posizionandosi nettamente davanti a Forza Italia (circa il 9%) e la Lega (oltre il 4%). Inoltre, a molti non è sfuggito che i meloniani, negli ultimi mesi, stiano lavorando sottotraccia anche nei quartieri per convogliare istanze più territoriali e impegno capillare. Sarà dunque di Fdi il prossimo candidato sindaco? I nomi ci sarebbero, come quello del senatore Filippo Melchiorre, che circola già da tempo. Lega e Forza Italia, però, avrebbero le carte in regola per presentare esponenti di spicco e di esperienza politica: i primi potrebbero puntare sul consigliere regionale Fabio Romito mentre dai berlusconiani potrebbe spuntare la figura di peso dell'attuale viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. I tre, in ordine inverso a quello citato poco fa, risulterebbero in cima alle preferenze e alla conoscenza degli elettori di centrodestra secondo un sondaggio diffuso poche settimane fa da Rt Consulting. In ogni caso, a occuparsi del nodo saranno verosimilmente i tavoli romani dei prossimi mesi. Non basterà l'apporto dei principali partiti ma potrebbe essere necessaria anche una nutrita compagine di liste civiche per giocare sino in fondo una partita vista come decisiva per 'espugnare' nel 2025 anche la fortezza della Regione Puglia, anch'essa, come Palazzodi Città. da circa venti anni nelle mani del centrosinistra.