Elezioni, in Puglia affluenza al 43% alle 19: Bari seconda provincia per votanti

Arriva al 42,59% l'affluenza per le elezioni politiche alle ore 19, numeri in netta crescita rispetto al dato delle 12, che si fermava a livello regionale al 16,80%. La provincia barese non è più quella con il valore più alto: ora è seconda per affluenza, subito dopo Lecce.

Dato aggiornato al: 25/09/2022 - 19:48

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19

PUGLIA 257 su 257 16,80 42,59 53,66 BARI 41 su 41 18,09 44,14 54,86 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 10 su 10 16,31 41,04 50,99 BRINDISI 20 su 20 16,39 41,26 53,87 FOGGIA 61 su 61 13,80 38,76 50,73 LECCE 96 su 96 17,55 45,08 56,87 TARANTO 29 su 29 16,68 41,63 51,36

I dati sull'affluenza nel Barese

Nei 41 comuni della provincia il 44,14% degli aventi diritto si è recato fino alle 19 al seggio per esprimere la propria preferenza. Il dato più elevato è quello di Putignano, che raggiunge il 48,42%, seguito da Bari e Valenzano, entrambi al 47,89%. Maglia nera alle 19, invece, per Gravina, con affluenza ferma al 38,53%,