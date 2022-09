Elezioni, in Puglia affluenza al 17% alle 12: dato più alto a Bari

Primi dati sull'affluenza per le elezioni di domenica 25 settembre, che andranno a designare il nuovo Parlamento. Alle ore 12 il dato pugliese sui votati è al 16,80%.

Dato aggiornato al: 25/09/2022 - 13:03

Comuni % ore 12 Prec. ore 12

PUGLIA 257 su 257 16,80 17,98 BARI 41 su 41 18,09 19,34 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 10 su 10 16,31 17,34 BRINDISI 20 su 20 16,39 17,45 FOGGIA 61 su 61 13,76 17,11 LECCE 96 su 96 17,55 18,07 TARANTO 29 su 29 16,68 16,64

I dati sull'affluenza nel Barese

La maggiore affluenza ai seggi in Puglia è stata registrata proprio nel Barese. Nei 41 comuni della provincia, infatti, il 18,09% degli aventi diritto si è recato nella mattinata al seggio per esprimere la propria preferenza. Il dato più elevato è quello del capoluogo, che sfiora il 21% (20,99%), seguito da Alberobello (20,97%) e Giovinazzo (20,93%). Maglia nera alle 12, invece, per Rutigliano, con affluenza al 12,61%,