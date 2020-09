Elezioni regionali 2020: presentazione della candidatura dell’assessore Alfonso Pisicchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Mercoledì 9 settembre alle ore 18:00, sui campi di calcio del Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia (Corso Alcide De Gasperi, 320), in occasione delle imminenti elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, si terrà la presentazione della candidatura al Consiglio regionale dell’attuale assessore alla Pianificazione Territoriale della Regione Puglia, Alfonso Pisicchio, candidato nel collegio provinciale di Bari nelle file del movimento civico “Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia” a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Michele Emiliano. “Sono particolarmente soddisfatto del lavoro svolto da tutti nella costruzione della lista: nel collegio provinciale di Bari – spiega Pisicchio – come oramai è noto siamo andati al di là di quanto previsto dalla legge sulla parità di genere, inserendo ben dieci donne e solo cinque uomini. Questa scelta probabilmente determinerà la comminazione di una sanzione a nostro carico per il mancato rispetto della “norma”, ma non importa perché abbiamo voluto lanciare un chiaro segnale capovolgendo i vecchi dogmi della politica.” I candidati hanno tutti una comprovata esperienza politica e professionale e sono fortemente determinati a dare un prezioso contributo per la riconferma del buon governo del centrosinistra pugliese.