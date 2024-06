Elezioni 2024, i dati dell'affluenza alle ore 12 a Bari e provincia

Arrivano i primi dati relativi alla seconda giornata di voto per Europee e Comunali (in provincia di Bari, si vota per le Amministrative nel capoluogo e in altri otto centri).

Nella giornata di ieri, quando si é votato dalle 15 alle 23, l'affluenza media nel Barese per le Europee si é attestata al 15,60%, mentre quelle per le Comunali intorno al 23. QUI TUTTI I DATI SULL'AFFLUENZA IL PRIMO GIORNO DI VOTO

La nuova rilevazione del Ministero dell'Interno (dati dal portale Eligendo), relativa alle ore 12 di oggi, domenica 9 giugno, indica, per la provincia di Bari, un'affluenza media intorno al 25% per le Europee. Più alto il dato se si prendono in considerazione le Amministrative: nei nove Comuni al voto, l'affluenza alle ore 12 è stata pari al 35,66%.

EUROPEE E COMUNALI: I DATI COMUNE PER COMUNE (fonte Eligendo)



Sezioni Sabato

% ore 23 Domenica

% ore 12