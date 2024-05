Conte a Bari per l'assemblea regionale M5S: "In Puglia scandito un passaggio significativo della nostra storia"

"A Bari e in Puglia abbiamo scandito un passaggio significativo: qual è quel partito che in ossequio ai principi che dichiara di perseguire, di legalità, trasparenza, di lotta alle opacità e alla corruzione lascia le poltrone?". A Bari per l'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte torna anche sulla scelta del M5S di uscire dalla giunta Emiliano in Regione dopo le inchieste giudiziarie che hanno scosso la politica barese. Il leader pentastellato è in questi giorni in Puglia per una serie di appuntamenti in vista delle prossime elezioni Europee e Amministrative di giugno.

Nel corso del suo intervento sul palco del palazzetto dello Sport di Carbonara, Conte ha criticato la premier Giorgia Meloni: "Si dice una del popolo ma cosa ha fatto il popolo?", ha detto il presidente del M5S, che guardando alla sfida delle Europee ha rivendicato le scelte fatte in linea con i principi del Movimento: "Alle Europee - ha detto Conte - saremo competitvi perché coerenti con i nostri principi e valori, è quella la nostra forza, abbiamo inserito solo alcune personalità che ci rafforzano in competenza".

"In Puglia un passaggio significativo della nostra storia"

Quindi il passaggio sulle Amministrative e sulla situazione pugliese in particolare: "La coerenza coi principi ha un costo - ha detto ancora Conte riferendosi alla scelta di uscire dalla maggioranza e dalla giunta Emiliano - non basta un leader, ci vuole una comunità". Conte ha chiesto quindi un applauso per "Marco Galante, Cristian Casili, Grazia Di Bari e Rosa Barone, che dall'oggi al domani hanno lasciato e interrotto il lavoro che stavano facendo con onore e disciplina, ma il loro sacrificio è stato necessario per dare all'intero Movimento il potere negoziale di dire: qui in Regione Puglia d'ora in poi si andrà avanti solo se approvate il patto di legalità e il nucleo di ispettori per prevenire il malaffare".

"Competere con le nostre regole - ha detto ancora Conte riferendosi alle Comunali - è molto difficile, spesso rimediamo risultati insoddisfacenti e modesti, delle volte anche deludenti, oppure brillanti, come in Sardegna, però è importante che la nostra comunità comprenda che non ci dobbiamo preoccupare del risultato se siamo coerenti con i nostri principi e valori, questa deve essere la nostra forza. Il giorno in cui inizieremo a dire che il risultato è più importante di tutto noi diventeremo come gli altri partiti".

Laforgia: "Avevamo accettato primarie e le avremmo vinte"

Prima dell'intervento conclusivo di Conte, sul palco del PalaCarbobara è salito anche Michele Laforgia, il candidato sindaco di Bari sostenuto dal M5S insieme ad altri partiti e movimenti. Laforgia ha rivolto "tre ringraziamenti" al Movimento 5 Stelle, "perché non ha avuto esitazione a scegliere un candidato che non era espressione né dei partiti, né del sindaco o del presidente della Regione. Un civico". Una scelta, ha detto ancora Laforgia, "che è stata sempre tenuta ferma nel nome dell'unità, il M5s non ha mai cercato la rottura perchè siamo tutti consapevoli della sfida in Italia e in Europa è con le destre e con la necessità di tenere unito il fronte progressista", "cosa che - ha aggiunto - abbiamo tentato di fare fino all'ultimo minuto scegliendo di partecipare alle primarie, primarie che noi avremmo vinto". Ma "di fronte al rischio di corruzione elettorale, al voto di scambio, alla lotta per la legalità non ci sono mediazioni possibili". "M5s e tutti noi stiamo dalla stessa parte: coerenza, unità, credibilità, siamo dilettanti della politica forse perché tutti noi pensiamo che la politica sia un servizio e non un mestiere: per questo dicono che non siamo vincenti", "ma la buona politica può ancora vincere".