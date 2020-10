Corato ha il suo nuovo sindaco: Corrado De Benedittis vince al ballottaggio

Corrado De Benedittis è il nuovo sindaco di Corato. Il candidato del centrosinistra, docente di filosofia in un liceo scientifico, ha vinto al ballottaggio contro lo sfidante del centrodestra, l'ex senatore (in passato già sindaco di Corato) Luigi Perrone. De Benedittis al secondo turno ha raccolto il 62,59% dei voti. "Un grandissimo abbraccio alla città del cuore", scrive su Fb De Benedittis per ringraziare la sua città.

SECONDO TURNO: I RISULTATI DI CORATO