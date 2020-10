Tommaso Amendolara è il nuovo sindaco di Palo del Colle

E' Tommaso Amendolara il nuovo sindaco di Palo del Colle. Il 40enne ingegnere, già in passato consigliere comunale, candidato del centrosinistra, ha prevalso al ballottaggio sulla sfidante Anna Cutrone, sostenuta da una coalizione di civiche. Amendolara al secondo turno ha raccolto il 54,74% del consensi.

"Grazie a tutti i cittadini di Palo che mi hanno scelto come sindaco - scrive Amendolara su Fb - grazie a tutti quelli che hanno votato e partecipato alla vita della nostra città, che da oggi riparte con più forza, con maggiore ottimismo e fiducia per il futuro. Grazie ad Anna Cutrone per lo spirito combattivo e per l’impegno che ha profuso in questa campagna elettorale e grazie per aver partecipato a questa “competizione” che ha avuto come unico obiettivo il bene della nostra comunità. Da oggi Palo ha le idee chiare, insieme possiamo metterle in pratica".

