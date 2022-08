Elezioni politiche 2022: i candidati alla Camera nel collegio uninominale Puglia 6 (Altamura)

Di seguito la lista dei candidati alla Camera dei Deputati per i vari schieramenti nel Collegio uninominale Puglia 6 (Altamura), che comprende nel Barese, oltre al centro di riferimento, anche i comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Noci, Poggiorsini, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Toritto, nonché Castellaneta, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello e Palagiano per la provincia di Taranto

COALIZIONE CENTRODESTRA (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati): Rossano Sasso

COALIZIONE CENTROSINISTRA (Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa, Impegno Civico): Domenico Nisi

MOVIMENTO CINQUE STELLE: Beatrice Ottaviani

ITALIA SUL SERIO (Azione, Italia Viva): Rosalia Lisi

UNIONE POPOLARE: Tito Anzolin

ITALEXIT: Sabrina Mafalda Lanzillotti

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: