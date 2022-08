Elezioni politiche 2022: i candidati al Senato nel collegio uninominale Puglia 2 (Bat-Altamura)

Di seguito la lista dei candidati al Senato della Repubblica per i vari schieramenti nel Collegio uninominale Puglia 2 (Bat-Altamura) che comprende i comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Margherita di Savoia, Martina Franca, Minervino Murge, Noci, Poggiorsini, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola e Trani.

COALIZIONE CENTRODESTRA (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati): Francesco Paolo Sisto

COALIZIONE CENTROSINISTRA (Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa, Impegno Civico): Domenico Lomelo

MOVIMENTO CINQUE STELLE: Michele Coratella

ITALIA SUL SERIO (Azione, Italia Viva): Stefania D'Addato

UNIONE POPOLARE: Franco Bartolomei

ITALEXIT: Pasquale Simone

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: Nicola Di Gennaro