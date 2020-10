Quattro Comuni del Barese al ballottaggio: eletti i nuovi sindaci a Corato, Modugno, Palo e Conversano

Si sono chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi a Conversano, Palo del Colle, Corato e Modugno, i cui cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei nuovi sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Hanno quindi avuto inizio le operazioni di spoglio, che BariToday segue in diretta con aggiornamenti costanti.

Ore 18.00 - A Conversano è stato eletto sindaco Giuseppe Lovascio

Ore 17.27 - A Corato vince Corrado De Benedittis: è lui il nuovo sindaco

Ore 17.19 - Il nuovo sindaco di Modugno è Nicola Bonasia

Ore 17.11 - Palo del Colle ha il suo nuovo sindaco: è Tommaso Amendolara

Ore 16.28 - Spoglio più a rilento a Palo del Colle: al momento i dati disponibili su Eligendo riguardano solo due sezioni su 20: in testa il candidato del centrosinistra Tommaso Amendolara (I RISULTATI DI PALO DEL COLLE)

Ore 16.24 - Procede lo spoglio a Modugno. Quando sono state scrutinate 21 sezioni su 34, è avanti il candidato Bonasia, sostenuto da una coalizione di civiche. (I RISULTATI DI MODUGNO)

Ore 16.20 - A Corato, a metà spoglio (22 sezioni su 44) avanti il candidato De Benedittis (I RISULTATI DI CORATO)

Ore 16.18 - A Conversano, a spoglio ormai avviato (17 sezioni su 23) è in testa Lovascio (I RISULTATI DI CONVERSANO)

Ore 16 - L'affluenza definitiva nel Barese si ferma al 53,8% (I dati Comune per Comune)

Affluenza in calo rispetto al primo turno

Intanto, il primo dato definitivo disponibile riguarda l'affluenza nella giornata di ieri, domenica 4 ottobre, in media più bassa rispetto al primo turno. Per i quattro Comuni del Barese, l'affluenza media si ferma al 40,95%, contro il 50,42% della domenica del primo turno. Guardando ai dati Comune per Comune, a Conversano l'affluenza definitiva alle 23 di ieri si ferma al 40, 55%, contro il 51,14 del primo turno; a Corato è del 45,08% (contro il 49,40); a Modugno si ferma al 37,03% (molto distante dal 51,71%), a Palo del Colle è del 38,54%, contro il 49,70% del primo turno.

Le sfide dei ballottaggi

A Conversano il ballottaggio è tra Giuseppe Lovascio (primo turno con il 36,92%) e il sindaco uscente Giuseppe Loiacono (primo turno al 23,33%) - RISULTATI PRIMO TURNO

Per la guida del Comune di Corato, si sfidano l'ex sindaco e candidato di centrodestra Gino Perrone (al 38,26%), e lo sfidante di centrosinistra Corrado Nicola De Benedittis (35,74%) - RISULTATI PRIMO TURNO

A Modugno confronto tra Nicola Bonasia (supportato da gran parte del centrodestra, 41,23%) e il candidato Fabrizio Cramarossa (sostenuto da Pd e civiche, al 40,48%) - RISULTATI PRIMO TURNO

Infine a Palo del Colle, Anna Cutrone, sostenuta da un gruppo di civiche (30,30%) sarà opposta al candidato del centrosinistra Tommaso Amendolara (al 44,96%) - RISULTATI PRIMO TURNO