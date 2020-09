Comunali 2020, Antonio Minenna è il nuovo sindaco di Grumo

E' Michele Minenna il nuovo sindaco di Grumo Appula. Con il 46,53% dei consensi Minenna, in corsa con la lista 'Impegno PER Grumo', ha avuto la meglio sugli sfidanti Francesco Rutigliano (sostenuto dalla lista 'Facciamo rumore', al 44,15%) e Giuseppe Antonelli (lista 'Attivi per Grumo Appula, 9,32%).

COMUNALI GRUMO 2020: TUTTI I RISULTATI