Comunali 2020, Antonio Bufano è il nuovo sindaco di Locorotondo

Antonio Bufano è il nuovo sindaco di Locorotondo. Il candidato della lista civica 'Con Te' ha prevalso con il 57,70% sugli sfidanti Marianna Cardone (Innova Locorotondo) e Vito Domenico Fabio Lotito (Movimento 5 Stelle) con il 57,70%.

"L'emozione è forte, la responsabilità che sento sulle mie spalle anche. Avete preso le vostre speranze e, con questo consenso, le avete messe nelle mie mani. Il mio impegno sarà quello di non tradirne neppure una. Vi chiedo però di non lasciarci soli, né me né la magnifica squadra che mi affiancherà per i prossimi 5 anni, perché saremo responsabili fino in fondo degli impegni che abbiamo assunto in questi giorni con tutta la città. Ci sarà il tempo, nelle prossime ore, per dirvi altro e darvi i numeri precisi di questa tornata elettorale. Per ora mi sento solo di ringraziarvi tutti, uno per uno, nessuno escluso. Ora Locorotondo può fare il salto di qualità. Adesso, #ConVoi, amministriamo insieme la nostra città", ha commentato su Fb il neosindaco.

COMUNALI 2020 LOCOROTONDO: TUTTI I RISULTATI