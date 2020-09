Comunali 2020 in provincia di Bari, al via lo spoglio | I risultati in diretta

Dopo Referendum e Regionali in Puglia, è cominciato alle nove di questa mattina lo spoglio per le elezioni comunali 2020. In provincia di Bari sono otto i Comuni i cui cittadini sono stati chiamati alle urne per l'elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Baritoday segue lo scrutinio in diretta con aggiornamenti e risultati in tempo reale.

MODUGNO - Nel grande centro alle porte di Bari si sfidano Nicola Bonasia, Fabrizio Cramarossa, Hermes Lopez, Pierino Losole e Domenico Rossini

PALO DEL COLLE - Cinque gli aspiranti sindaci in corsa: Antonio Amendolara, Tommaso Amendolara, Anna Cutrone, Alberto Giammaria, Luigi Viola

CONVERSANO - Anche nella cittadina del Sudbarese si sfidano in cinque per la poltrona di sindaco: Valerio Conte, Michele Lestingi; Pasquale Loiacono, Giuseppe Lovascio, Gianvito Matarrese

CORATO - Corsa a 4 per la cittadina del Nordbarese. In lizza vi sono Corrado de Benedittis, Vito Bovino, Niccolò Longo, Luigi Perrone

CAPURSO - Tre gli aspiranti primi cittadini della cittadina a pochi km da Bari: Michele Laricchia, Filippo Ferrara e Rocco Abbinante

GRUMO APPULA - Giuseppe Antonelli, Michele Minella e Francesco Rutigliano sono i tre candidati che puntano alla guida del Comune

LOCOROTONDO - Per la poltrona di primo cittadino si sfidano in tre: Antonio Bufano, Marianna Cardone e Fabio Lotito

BITETTO - Sono quattro gli aspiranti primi cittadini per il centro agricolo non lontano da Bari: Gisueppe Cramarossa, Donatella Lettieri, Stefano Occhiogrosso e Fiorenza Pascazio