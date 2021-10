Comunali 2021, nel Barese due centri al ballottaggio: domani e lunedì seggi aperti a Noicattaro e Ruvo

Sono due i Comuni baresi in cui domani, domenica 17 ottobre, e lunedì, si torna alle urne per i ballottaggi. Le sfide per l'elezione del nuovo sindaco riguardano Noicattaro e Ruvo. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica, e dalle 7 alle 15 di domenica.

A Noicattaro il sindaco uscente, il pentastellato Raimondo Innamorato, con il 36,77% dei voti raccolti al primo turno, sfida Sergio Ardito, sostenuto da otto liste civiche e dal Pd (nessuna alleanza giallorossa nella cittadina del barese), che due settimane fa ha raggiunto il 32,76% delle preferenze.

A Ruvo la sfida alle urne è tra il primo cittadino uscente, Ninni Chieco, del centrosinistra, e il candidato del centrodestra Luciano Lorusso: il primo parte dal 44,38% delle preferenze raccolte, Lorusso dal 38,32%.

(foto Ansa)