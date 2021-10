Ballottaggi Comunali 2021 a Noicattaro e Ruvo di Puglia: affluenza in calo rispetto al primo turno

E' in calo, rispetto al primo turno, l'affluenza finale dei Ballottaggi per le Comunali 2021 a Noicattaro e Ruvo di Puglia. I dati complessivi, per i due Comuni baresi, vedono una media del 58,97%, in calo rispetto al 64,70 di due settimane fa.

Nello specifico, a Noicattaro ha votato il 57,88%, rispetto al 66.64 del primo turno. Discesa meno contenuta a Ruvo con il 60,05% degli elettori che si è presentato alle urne ieri e oggi, rispetto al 62,95% del round precedente.