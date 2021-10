Ballottaggi Comunali 2021, si decidono i sindaci di Noicattaro e Ruvo di Puglia: seggi chiusi, lo spoglio in diretta

Si sono chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi delle Amministrative 2021 aperti domenica per il secondo turno con sfide a due che decideranno i sindaci per i prossimi cinque anni: nel Barese le sfide sono a Noicattaro e Ruvo di Puglia.

Alle 23 l'affluenza del 44,94% complessiva della prima si è confermata in calo rispetto al primo turno: due settimane fa, domenica 3 ottobre, alla chiusura dei seggi aveva votato il 48,55% degli aventi diritto.

A Noicattaro la sfida è tra il primo cittadino uscente, Raimondo Innamorato (M5S), il quale 15 giorni fa ha ottenuto il 36,77% dei voti e Sergio Ardito, sostenuto da otto liste civiche e dal Pd, che due settimane fa ha raggiunto il 32,76% delle preferenze.

A Ruvo di Puglia, invece, il primo cittadino uscente, Ninni Chieco, del centrosinistra (44,38% al primo turno) sfida il candidato del centrodestra Luciano Lorusso suffragato con 38,32% dei voti due settimane fa.

LA DIRETTA DEI BALLOTTAGGI

Ore 16.36: A Ruvo, dopo un testa a testa durissimo, Chieco mette la testa davanti: dopo 16 sezioni su 23 ha il 52,62% dei voti. Lorusso insegue con il 47,38%.

Ore 16.21: A Noicattaro prende il largo Raimondo Innamorato: è in testa con il 55,13% dopo 6 sezioni scrutinate su 22. Ardito è al 44,87%.

Ore 16.02: E' parità assoluta a Ruvo: dopo 7 sezioni su 23 Chieco e Lorusso hanno ottenuto entrambi 1858 voti, ovvero il 50% di quelli scrutinati al momento

Ore 15.30: E' in calo l'affluenza definitiva sia a Noicattaro che a Ruvo: meno contenuta la riduzione nella cittadina del Nord Barese

Ore 15.00: Seggi chiusi a Noicattaro e Ruvo di Puglia: a breve comincerà lo spoglio. Attesi, per primi, i risultati sull'affluenza definitiva

NOICATTARO: I RISULTATI

RUVO DI PUGLIA: I RISULTATI