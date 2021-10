Ballottaggi, a Noicattaro affluenza in calo rispetto al primo turno. Percentuale più alta a Ruvo

Quali sono le percentuali relative all'afflluenza nei due Comuni baresi chiamati al voto per i ballottaggi delle Amministrative 2021? Il dato del Ministero relativo al numero di votanti, aggiornato alle ore 19, è pari al 31,76% (contro il 32,86 di domenica 3 ottobre).

Guardando i dati nel dettaglio, però, si rileva una situazione diversa tra i due Comuni. A Noicattaro l'affluenza si conferma in calo, di tre punti percentuali: si passa infatti dal 33,99% del primo turno al 30,98% di oggi. Ruvo invece è in 'controtendenza': la percentuale di votanti alle 19 di oggi è del 32,54%, più alta, sebbene non di molto, rispetto al 31,74% del primo turno.

Dato aggiornato al: 17/10/2021 - 19:09

Comuni % ore 12 % ore 19 1° turno