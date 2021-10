Elezioni Comunali 2021 in provincia di Bari, l'affluenza definitiva in calo al 62,91%

Si sono chiusi i seggi nei cinque comuni nel Barese dove si svolgono le elezioni amministrative per rinnovare sindaci e consigli cittadini: si tratta di Adelfia, Noicattaro, Ruvo Di Puglia, Sannicandro e Triggiano. L'affluenza complessiva è in discesa con riferimento alle ultime Comunali nelle 5 città interessate. Su base provinciale il dato è al 62,91%, inferiore rispetto al 67,39% della precedente rilevazione.

In particolare, a Ruvo è andato a votare il 62,92% degli aventi diritto, in calo rispetto al 68,05 della tornata precedente. Urne meno affollate anche a Sannicandro dove si registra un'affluenza del 57,93%, in discesa rispetto al 61,65% dell'ultima consultazione. A Triggiano, invece, 60,91% di presenze al seggio, in netta discesa rispetto al 66,53% delle precedenti elezioni. Per quanto riguarda Adelfia, si registra di 64,16% di votanti: nell'ultima tornata vi era stato il 68,82% di presenze. Infine, a Noicattaro, si segnala un'affluenza del 66,61%: cinque anni fa aveva votato il 69,32% degli aventi diritto.