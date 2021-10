Comunali 2021, nei cinque centri del Barese al voto affluenza al 47,23 % nel primo giorno. Seggi aperti fino alle 15

In provincia di Bari si vota ad Adelfia, Noicattaro, Ruvo, Sannicandro e Triggiano: in tutti i centri, nella giornata di ieri l'affluenza è stata in forte calo rispetto alla precedente tornata elettorale. A partire dalle 15 su Baritoday la diretta dello spoglio con i risultati in tempo reale

Seggi nuovamente aperti dalle 7 di questa mattina nei cinque Comuni della provincia di Bari chiamati alle urne per le Amministrative 2021. Si vota ad Adelfia, Noicattaro, Ruvo, Sannicandro e Triggiano, fino alle 15. Successivamente, avranno inizio le operazioni di spoglio che Baritoday seguirà in diretta con aggiornamenti in tempo reale sui risultati.

Intanto, un primo dato riguarda l'affluenza. Alle 23 di ieri, orario di chiusura dei seggi, l'affluenza nei cinque centri del Barese al voto si è attestata al 47,23 %: un dato ovunque in forte calo, se confrontato con la precedente tornata elettorale delle Amministrative.

Nel dettaglio, alle 23 di ieri l'affluenza ad Adelfia si è fermata al 47,82 % (il dato precedente era pari al 68,82); a Noicattaro 50,18 (precedente 69,32); a Ruvo di Puglia 46,95 (precedente 68,05); a Sannicandro di Bari 44,24 (precedente 61,65), a Triggiano 45,77 (precedente 66,53). (Fonte dati Eligendo)

Dei cinque comuni al voto, solo uno (Sannicandro) ha una popolazione inferiore ai 15mila abitanti e quindi il nuovo sindaco sarà eletto a turno unico. Negli altri, in caso nessuno dei candidati riesca ad ottenere più del 50% dei voti, si andranno a sfidare al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto più voti. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 17 e 18 ottobre 2021. Per essere ammessi nella cabina elettorale è necessario mostrare la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Non è invece necessario essere in possesso del Green Pass.

I candidati sindaco e le liste

Di seguito i candidati sindaci di ciascun Comune con le rispettive liste

ADELFIA: Giuseppe Cosola, Costantino Pirolo

NOICATTARO: Sergio Ardito, Antonello Diciolla, Raimondo Innamorato

RUVO DI PUGLIA: Santi Zizzo, Domenico Berardi, Biagio Mastrorilli, Pasquale Chieco, Luciano Lorusso

SANNICANDRO DI BARI: Beppe Giannone, Giovanni Turchiano

TRIGGIANO: Antonio Donatelli, Giovanni Campobasso

(foto Ansa)