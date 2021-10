Elezioni, cinque comuni al voto nel Barese: seggi aperti dalle 7

È il giorno delle elezioni amministrative nella provincia di Bari. Sono cinque i comuni che oggi, domenica 3 ottobre, e lunedì 4 ottobre andranno al voto: Adelfia, Noicattaro, Ruvo, Sannicandro e Triggiano. Le urne saranno aperte dalle 7 fino alle 23 oggi, mentre domani chiuderanno alle 15 per l'avvio delle operazioni di spoglio.

Dei cinque comuni al voto, solo uno (Sannicandro) ha una popolazione inferiore ai 15mila abitanti e quindi il nuovo sindaco sarà eletto a turno unico. Negli altri, in caso nessuno dei candidati riesca ad ottenere più del 50% dei voti, si andranno a sfidare al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto più voti. Per essere ammessi nella cabina elettorale è necessario mostrare la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Non è invece necessario essere in possesso del Green Pass

I candidati sindaco e le liste

Di seguito i candidati sindaci di ciascun Comune con le rispettive liste

ADELFIA: Giuseppe Cosola, Costantino Pirolo

NOICATTARO: Sergio Ardito, Antonello Diciolla, Raimondo Innamorato

RUVO DI PUGLIA: Santi Zizzo, Domenico Berardi, Biagio Mastrorilli, Pasquale Chieco, Luciano Lorusso

SANNICANDRO DI BARI: Beppe Giannone, Giovanni Turchiano

TRIGGIANO: Antonio Donatelli, Giovanni Campobasso