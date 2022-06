Comunali 2022 a Polignano: Vito Carrieri è il nuovo sindaco

Vito Carrieri è il nuovo sindaco di Polignano. Vittoria al ballottaggio per il candidato sostenuto dalle liste Sinistra per Polignano e Polignano Lab, contro la sfidante Maria La Ghezza, espressione del Movimento 5 Stelle (+ civiche). Rovesciato, quindi, il risultato del primo turno, che aveva visto La Ghezza in vantaggio (al 35,04%, contro il 23,10 di Carrieri).