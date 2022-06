Comunali 2022, il giorno dei ballottaggi: i dati sull'affluenza alle ore 19 nei cinque Comuni baresi

Risulta in calo di circa 11 punti rispetto al primo turno, l'affluenza alle urne nei cinque Comuni chiamati al voto per il ballottaggio nel Barese. E' quanto emerge dagli ultimi dati ufficiali diffusi dal Ministero dell'Interno, aggiornati alle ore 19. La percentuale di votanti che si è finora recata ai seggi si ferma al 32,33%, contro il 43,69% di domenica, 12 giugno. Di seguito i dati Comune per Comune.

I dati sull'affluenza aggiornati alle ore 12

Dati e numeri: le sfide nei cinque Comuni del Barese

Dato aggiornato al: 26/06/2022 - 19:15

Comuni % ore 12 % ore 19 1° turno