Elezioni comunali nel Barese, dalle 14 lo spoglio negli undici centri al voto | I risultati in diretta

Partono alle 14 le operazioni di spoglio delle schede elettorali negli 11 Comuni della provincia di Bari al voto per le Amministrative 2022. Dopo lo scrutinio per il referendum, partito ieri sera subito dopo la chiusura dei seggi alle 23, è ora la volta delle Comunali. Nel Barese, sono andati alle urne per l'elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale i cittadini di Alberobello, Bitonto, Cassano, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina, Molfetta, Polignano, Sammichele, Santeramo, Terlizzi.

Intanto, in attesa dei primi risultati - Baritoday seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti - sono ufficiali i dati sull'affluenza, che si è attestata 62,52% (più bassa rispetto alla precedente tornata elettorale). Il centro in cui si è recato alle urne il maggior numero di votanti è stato Gravina (68,14), mentre Molfetta quello che ha fatto registrare l'affluenza più bassa (60,63%). QUI TUTTI I DATI IN DETTAGLIO