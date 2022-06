Comunali 2022 a Terlizzi, Michelangelo De Chirico è il nuovo sindaco

Michelangelo De Chirico nuovo sindaco di Terlizzi. Sebbene i dati ufficiali sugli scrutini siano ancora incompleti (qui i dati), risulta ormai netta l'affermazione (con oltre il 70%) del candidato sostenuto da una coalizione di sette liste, tra cui Pd, Movimento 5 Stelle e civiche. De Chirico ha così avuto la meglio sui due avversari: Nino Allegretti di centrodestra e Pietro Ruggiero, sostenuto da una civica.

In serata De Chirico ha tenuto un comizio di ringraziamento in piazza: "Da stasera inizia un percorso da fare uniti, determinati, in cui coinvolgere la città tutta", ha commentato sulla sua pagina Fb.