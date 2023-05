Nove sfide per i Comuni dell'area metropolitana di Bari: domenica e lunedì al voto per eleggere i sindaci

Nove Comuni dell'area Metropolitana di Bari alla ricerca di altrettanti nuovi sindaci: domenica 14 e lunedì 15 gli elettori andranno alle urne per scegliere i primi cittadini di Altamura, Monopoli, Acquaviva Delle Fonti, Casamassima, Mola di Bari, Noci, Valenzano, Poggiorsini, Toritto. Se per gli ultimi due, essendo abbondantemente sotto i 15mila abitanti, la partita si deciderà sicuramente già al primo turno, per quasi tutti gli altri potrebbe essere necessario il ballottaggio previsto per il 28 e il 29 maggio. Anche a Casamassima, difatti, per la presenza di due soli candidati, la questione sarà chiusa già con la prima tornata. I seggi resteranno aperti nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 con lo spoglio che sarà avviato immediatamente dopo la chiusura delle urne. Nel dettaglio le nove sfide e i candidati in campo.

ALTAMURA

Per la città murgiana, alla ricerca di un sindaco dopo le dimissioni di alcuni mesi fa dell'ex sindaca Rosa Melodia, in corsa troviamo cinque candidati. Vitantonio Petronella è sostenuto da nove liste, tra cui Popolari, Altamura con Petronella sindaco, Idee in Comune, Rinnovamento Altamura, Altamura al centro, Progetto Altamura, Petronella sindaco Unione di Centro, Insieme con Petronella e Altamura Unita. Per il centrodestra, invece, è candidato Giovanni Moramarco, supportato da Fratelli d'italia, Forza Italia, Innoviamo, Azione Civica, Riformisti e Moramarco Sindaco. Il M5S e Semi di vita supportano con due liste Michele Loporcaro. Candidati anche Donato Laborante (Nuovi socialisti) e Carlo Vulpio (Avanti Mediterraneo-Rinascimento Sgarbi-Vulpio Sindaco).

MONOPOLI

Quattro gli esponenti in campo nella città del Sudbarese. Il primo cittadino uscente, Angelo Annese, è sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Farecomune, Monopoli Presente e Monopoli al Centro. Angela Papio è invece supportata da M5S, Mani Sporche, Spazio Civico e Monopoli Solidale e Verde. In campo anche Paolo Comes (Pd) e Pietro Brescia (Riprendiamoci Monopoli)-

ACQUAVIVA DELLE FONTI

In corsa per il ruolo di primo cittadino vi sono 4 candidati. Per il centrodestra Marco Lenoci è supportato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Senso Civico, Noi Moderati e Marco Lenoci per Acquaviva. Il centrosinistra inceve schiera Francesca Pietroforte supportata da Pd, Terra Futura, Progetto Acquaviva, Pietroforte sindaca e Abc. In corsa anche Rossella Giorgio (M5S e Cittadini in Movimento) e Francesco Pistilli (Pistilli sindaco, A viso aperto, Iniziativa Comune, Acquaviva in Comune, Cdl, Alleanza Per Acquaviva e Per Acquaviva Pistilli sindaco).

CASAMASSIMA

La sfida a due è tra il sindaco uscente Giuseppe Nitti (Idea, Autonomia Cittadina, Rivoltiamo Casamassima, Direzione Casamassima) e Nica Ferri (Pd, M5S, Rinnovamento Civico, Progetto Casamassima, Rinascita per Casamassima).

MOLA DI BARI

Cinque in lizza per la poltrona di primo cittadino. In campo c'è quello uscente, Giuseppe Colonna (Pd, Ora, Scelgo Mola, Mola Metropolitana, Senso Civico, Avanti con Colonna sindaco, La Voce). A sfidarlo per il centrodestra c'è Francesco Brunetti (Fdi, Fi, Noi con mola, Alleanza prer Mola, Nuova direzione). In corsa anche Giangrazio Di Rutigliano (Città Giusta e sostenibile, Progetto Mola, Giangrazio Di Rutigliano Sindaco), Michele Daniele (M5S) e Maurizio Lattaruli (Pci).

NOCI

Nella cittadina della Valle d'Itria quattro esponenti in corsa. Il centrodestra schiera Anna Martellotta, sostenuta da Fratelli D'Italia, Forza Italia, Lega, Noci in azione e Noci Green). Paolo Conforti è invece sostenuto da Noi Moderati, Noci Riparte, Noci Partecipa, Innovazione Civica e Noci in Comune). In campo anche Fortunato Mezzapesa (Noci siamo, La Sinistra, Iniziativa Democratica e Primavera Democratica) e Francesco Intini (Patto Democratico, Noi Con Noci, Civica Noci Intini Sindaco, Città Attiva, Idea Noci, Rilanciamo Noci, X Noci, Mo Intini Sindaco Noci in Movimento).

VALENZANO

Nella cittadina alle porte di Bari sarà sfida a cinque. Il sindaco dimissionario Giampaolo Romanazzi si candida nuovamente alla guida del Comune supportato da cinque liste (Valenzano Pulita, Rivivi Valenzano, Un paese maturo, SìAmo Valenzano e Valenzano Futura). In corsa anche Maria Morisco sostenuta da 6 compagini (Forza Italia, Valenzano Rinasce, Valenzano in Movimento, Sud Chiama Nord, Valenzano Trasparenza e Legalità, Valenzano nel cuore), Tonio De Nicolò (Fratelli d'Italia e Valenzano Cresce) e Michele Filipponio (Partito Meridionalista)

POGGIORSINI

Sfida a due nel paesino murgiano tra Michele Armienti (Uniti per Poggiorsini) e Pietro Picierno (LiberaMente)

TORITTO

Il confronto sarà tra luscente Pasquale Regina (Avanti con cambiamenti) e Dino Rotunno (ViviAmo Toritto)