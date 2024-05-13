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Elezioni Gioia del Colle

Comunali 2024 a Gioia del Colle: le liste a sostegno del candidato sindaco Daniela De Mattia

BariToday
Redazione 13 maggio 2024 08:19

Lista Pro.di.Gio.:

- MARIA CHIARA ROMANO

- ALESSANDRO BENCRESCIUTO

- GIUSEPPE COLANGELO

- MARIA LUIGIA LACOPPOLA

- PIERLUIGI MANCINO

- MATTIA SANTORO

- MAURIZIO GALASSO

- ANTONIO VAVALLO

- DOMENICO NETTIS

- VITTORIA GIRARDI

- DONATO MASSIMO COLACICCO

- ANNA MARIA LONGO

Lista Movimento 5Stelle:

- CESARE SANTOIEMMA

- CARLO FEDERICO LA GALA

- VINCENZA CENTRONE

- GIOVANNI NICASTRI

- ROSSELLA GIORGIO

- GIUSEPPE ORZALINI

- ROSITA MILANO

- RINIERO CUSCITO

- CARMELA FIORENTINO

- DONATO STOPPINI

- BARBARA DONGIOVANNI

- DONATO ERAMO

- GIUSEPPE TRAMACERE

- PAOLO MICHELE ROMANO

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