Comunali 2024 a Gioia del Colle: le liste a sostegno del candidato sindaco Daniela De Mattia
Lista Pro.di.Gio.:
- MARIA CHIARA ROMANO
- ALESSANDRO BENCRESCIUTO
- GIUSEPPE COLANGELO
- MARIA LUIGIA LACOPPOLA
- PIERLUIGI MANCINO
- MATTIA SANTORO
- MAURIZIO GALASSO
- ANTONIO VAVALLO
- DOMENICO NETTIS
- VITTORIA GIRARDI
- DONATO MASSIMO COLACICCO
- ANNA MARIA LONGO
Lista Movimento 5Stelle:
- CESARE SANTOIEMMA
- CARLO FEDERICO LA GALA
- VINCENZA CENTRONE
- GIOVANNI NICASTRI
- ROSSELLA GIORGIO
- GIUSEPPE ORZALINI
- ROSITA MILANO
- RINIERO CUSCITO
- CARMELA FIORENTINO
- DONATO STOPPINI
- BARBARA DONGIOVANNI
- DONATO ERAMO
- GIUSEPPE TRAMACERE
- PAOLO MICHELE ROMANO