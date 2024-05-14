Comunali 2024 a Gioia del Colle: le liste a sostegno del candidato sindaco Giovanni Mastrangelo
In aggiornamento
Forza Italia
GALLO GIUSEPPE
SPINELLI CATERINA ANTONIA DETTA ANTONELLA
DONVITO FRANCESCO DETTO FRANCO
COLAPINTO FILIPPO DETTO PIPPO
TISCI ANTONIO MICHELE DETTO TONI
BONO ANGELA
CAMPESE FRANCESCA
CETOLA ANTONELLA
DE FELICE CRESCENZA DETTA EZIA
DIMARTINO FILIPPO
GIRARDI ROCCO EMANUEL
LERONNI SILVANA ISABELLA DETTA ISA
MEZZAPESA PIETRO DETTO PIERO
MILANO MARLA
ORFINO MARINA
TURSI FELICIANA
Fratelli d'Italia
BOSCIA DIEGO ANTONIO
ANTONICELLI MARGARET
BARILE STEFANIA
BOVIO GIACOMO DONATO
CARDETTA MARIA ANGELA
CASAMASSIMA DOMENICO DETTO NICO
CAZZOLLA GIOVANNI DETTO GIANNI
FALCONE GIUSEPPE
LATTARULO GIACOMO
MASI MARIA ANNA DETTA ANITA
MAURIZIO ADUA DETTA ADUA
MILANO MARIANNA
PARADISO NICOLA
PARTIPILO NICOLA
RESTA FRANCESCO PAOLO
VENTRELLA CHRISTIAN PIETRO WILMER
Mastrangelo sindaco
ANGELILLO DANIELA
ANTONICELLI CHIARA STELLA
BENAGIANO ANDREA
BUSSOLINI FRANCESCA MARGHERITA
CAPANO DOMENICO
CAPONIO ERASMO
DE MATTIA FRANCESCA
DONVITO ADDOLORATA
GIANNICO ANTONIETTA
MILANO CARLO
PAGLIALUNGA DANILO
PROCINO MASSIMILIANO TOMMASO
RIZZI GIUSEPPE
ROMANO LUCIO ROCCO MARIA GIUSEPPE
SCIACOVELLI JASMINE
TIGRI PIETRO
X bene
ANGELILLO FRANCESCO
CANTORE ANTONIA DETTA TONIA
DONGIOVANNI GIUSEPPE
ETNA VITO
FERRANTE OTTAVIO
GIUCA CARMELO
GRANDIERI MARIANNA
IANNULI CLAIRE ANTONIA
MASI GIANVITO
MILANO GIUSEPPE VITO
PAGLIARA NUNZIA
PARCHITELLI CARLO ANTONIO
PETRERA GIUSEPPE JUNIOR
PUGLIESE FRANCESCA
ROMANO CINZIA
TINELLI ORAZIO