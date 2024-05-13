Comunali 2024 a Rutigliano: le liste a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Valenzano
AMIAMO RUTIGLIANO
1) ARMENISE GIUSEPPE detto PINO
2) BRUNO MARIALAURA
3) CARRISI VINCENZO
4) DADDARIO VINCENZO
5) DEMARINIS LUCA
6) DIDONNA ROSANNA
7) DIOMEDE LORENZO
8) LIOCE LEONARDO detto LEO
9) MASTROVITO VITO
10) PALUMBO MILENA
11) PARADISO ANTONIA detta ANTONELLA
12) PAVONE ANTONIO
13) PORCELLI CESARE NATALINO detto CESARE
14) SETTANNI ROSANNA
15) TEOFILO BEATRICE PAOLA detta BEATRICE
16) VALENZANO ANGELA
DENOMINATORE COMUNE
1) ANELLI MICHELA
2) BOSCO ALICE
3) BUONASORA PASQUALE detto LEO
4) CANNONE ANTONIA detta ANTONELLA
5) CARULLI ANTONIA detta TONIA
6) COLAMUSSI GIANFRANCO
7) COLAMUSSI VITTORIANA detta ORIANA
8) CREATORE GIULIANA
9) DADDABBO MARIAGRAZIA
10) DIVELLA GRAZIA
11) IAFFALDANO GIOVANNI detto GIANNI
12) LORUSSO GIOVANNI detto GIANNI
13) RADOGNA GIACOMA detta GEMMA
14) ROMAGNO ANTONIO detto TONINO
15) SORINO FRANCESCO
16) TINELLI GIANMARCO
IMPEGNO PER RUTIGLIANO
1) ANTONELLI EZIA
2) COLAMUSSI AGOSTINO
3) CLEMENTE NICOLA
4) DAMATO VINCENZO
5) DIVITTORIO VITTORIA
6) FANTASIA PAOLO
7) FLORIO LUIGI
8) FORTE BRIGIDA
9) GIULIANO NATALIZIA
10) LAMASCESE ANTONIA
11) MARZOVILLA FILIPPO
12) MERXHANI EQEREM
13) PIRULLI GIUSEPPE
14) REDAVID MARIA
15) SORINO ALESSANDRO
16) SPAGNUOLO GIOVANNA
MOVIMENTO AGRICOLTORI RUTIGLIANESI (M.A.R.)
1) DELLITURRI FRANCESCO
2) BERARDI NICOLA
3) CASSANO MICHELA
4) CHIRONNA IRENE
5) COLAPRICO ANTONIA
6) COLONNA GIAMBATTISTA
7) DELLERBA ANGELA
8) ERAMO VINCENZO
9) FAVUZZI LUCIA
10) GENTILE LUCIA
11) GIULIANO SANTA
12) LAMORGESE GIUSEPPE
13) NACHERLILLA ROSANNA
14) RENNA SAVERIO
MOVIMENTO CINQUE STELLE
1) PALMINO GIUSEPPE detto BEPPE
2) ALBRIZIO ANGELA
3) ARBOREA LISA
4) AVELLA ANTONIO detto TONIO detto AMORRO
5) AVELLA GIUSEPPE detto PINUCCIO
6) CALDAROLA DANIELE
7) FONTANA GIUSEPPE
8) GIARDINELLI FABRIZIA
9) GUARNIERI CECILIA
10) LAFORGIA GIANVITO detto VITO
11) LAMPARELLI ANTONIO ROCCO detto ANTONIO
12) LISO GIOVANNI
13) PONTRELLI ANNA MARIA
14) ROMAGNO ELVIRA
15) TANGORRA VITANGELO detto VITO
16) TROIANI FRANCESCO
PARTITO DEMOCRATICO
1) ALTIERI DOMENICA detta NICA
2) AMODIO GIUSEPPE MARIA PATRIZIO
3) BERARDI ANTONELLA
4) CICCARELLI ACHILLE detto ACHILLE
5) CREATORE CLAUDIO
6) DAMATO NICOLA detto NICO
7) DEFILIPPIS ANNARITA
8) GIULIANO ELISABETTA detta BETTY
9) LOSITO NATALIA
10) PANE ELEONORA
11) PEDONE VITO GRAZIO
12) ROMAGNO TOMMASO detto TOMMY
13) ROMITO VITO ANTONIO detto TONIO14) TARULLI FRANCESCO
15) VALENZANO FRANCESCA
16) VALENZANO FRANCESCO PAOLO detto FRANCESCO PAOLO
RUTIGLIANO ATTIVA
1) MILILLO ALESSANDRO
2) APOLLONIO ANTONELLA
3) ARBOREA VITO FRANCESCO detto FRANCO
4) AVELLA FILOMENA
5) BARBATI MINISCHETTI PINA
6) BRESCIA TIZIANA
7) COPPOLA MARTINA
8) DAMATO PAOLO
9) DI BARI RICCARDO
10) PALUMBO ROSA
11) PEPE MICHELE
12) PEREZ TIBERIA
13) RAGONE FRANCESCO detto CHECCO
14) REDAVID RAFFAELLA
15) SQUILLACE ANNAMARIA
16) TANGORRA ROSANNA