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Elezioni Santeramo in Colle

Comunali 2024 a Santeramo: le liste a sostegno del candidato sindaco Teresa Paradiso

BariToday
Redazione 15 maggio 2024 07:50

Azione - Udc

BARBERIO MARIA BRUNA
BITETTI MARCO
BRAKHA ADELINA (DETTA ADELINA)
CAPPIELLO MARIA
CICCARONE DOMENICA
DEZIO GIUSEPPE
DIFONZO FILOMENA
DIMAURO ANGELA
FHIRIA ANISSA
GIRARDI PIETRO MARIA (DETTO PIERO)
LEO GIUSEPPE CLAUDIO
LEONE ARMANDO
LOSITO FABIO
COLACICCIO STEFANO 
NATUZZI ANNALISA
DETOMMASI LORIANA

Cuore e competenza

AMATULLI GIULIANA
CAPONIO ANNA
DIFILIPPO GIOVANNI
DIFONZO GRAZIANA
FALCONE FRANCESCO
GIANDOMENICO BRUNELLA
GIRASOLE PIETRO
LANZOLLA NICOLA BARTOLO
MAIULLARI ANTONIO
NATUZZI MINA
PARADISO GIUSEPPE
PORFIDO NUNZIA
RECCHIA ALTHEA
SIMONETTI MIRIANA CATHERINE
SIMONETTI-NUZZACO VALENTINA IMMACOLATA
SUGLIA MICHELE

Fratelli d'Italia

NATUZZI FEDELE ANGELO RAFFAELE
BARBERIO NICOLA
CACCIAPAGLIA MICHELE
CAPONIO DOMENICA
CASSANDRO MICHELA
CIANCIOTTI LAURA
CICCARONE CLARA
CONTE ANTONISIA
DISANTO NUNZIATINA DETTA TINA
DIFONZO DOMENICO DETTO NICO
LAQUALE GAETANO DETTO TANIO
LATERZA VITANGELO
PACCIONE DOMENICA DETTA NICA
PARADISO GIANFRANCO
PERNIOLA ROSALIA
TRITTO NUNZIO GIUSEPPE
 

Noi Moderati - Lei

ROSATO MATTIA
DIGREGORIO DOMENICO
LEMMA FRANCESCA
PARADISO MARTINA AGNESE
DIMITRI TIZIANA
CYBU GREGORY
LARATO ANNALISA
LOIUDICE MARIA
NUZZI FRANCO
ERRICO FEDELE
SCALERA SIMONE
LAZZAZZERA ANGELO

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