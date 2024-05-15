Comunali 2024 a Santeramo: le liste a sostegno del candidato sindaco Teresa Paradiso
Azione - Udc
BARBERIO MARIA BRUNA
BITETTI MARCO
BRAKHA ADELINA (DETTA ADELINA)
CAPPIELLO MARIA
CICCARONE DOMENICA
DEZIO GIUSEPPE
DIFONZO FILOMENA
DIMAURO ANGELA
FHIRIA ANISSA
GIRARDI PIETRO MARIA (DETTO PIERO)
LEO GIUSEPPE CLAUDIO
LEONE ARMANDO
LOSITO FABIO
COLACICCIO STEFANO
NATUZZI ANNALISA
DETOMMASI LORIANA
Cuore e competenza
AMATULLI GIULIANA
CAPONIO ANNA
DIFILIPPO GIOVANNI
DIFONZO GRAZIANA
FALCONE FRANCESCO
GIANDOMENICO BRUNELLA
GIRASOLE PIETRO
LANZOLLA NICOLA BARTOLO
MAIULLARI ANTONIO
NATUZZI MINA
PARADISO GIUSEPPE
PORFIDO NUNZIA
RECCHIA ALTHEA
SIMONETTI MIRIANA CATHERINE
SIMONETTI-NUZZACO VALENTINA IMMACOLATA
SUGLIA MICHELE
Fratelli d'Italia
NATUZZI FEDELE ANGELO RAFFAELE
BARBERIO NICOLA
CACCIAPAGLIA MICHELE
CAPONIO DOMENICA
CASSANDRO MICHELA
CIANCIOTTI LAURA
CICCARONE CLARA
CONTE ANTONISIA
DISANTO NUNZIATINA DETTA TINA
DIFONZO DOMENICO DETTO NICO
LAQUALE GAETANO DETTO TANIO
LATERZA VITANGELO
PACCIONE DOMENICA DETTA NICA
PARADISO GIANFRANCO
PERNIOLA ROSALIA
TRITTO NUNZIO GIUSEPPE
Noi Moderati - Lei
ROSATO MATTIA
DIGREGORIO DOMENICO
LEMMA FRANCESCA
PARADISO MARTINA AGNESE
DIMITRI TIZIANA
CYBU GREGORY
LARATO ANNALISA
LOIUDICE MARIA
NUZZI FRANCO
ERRICO FEDELE
SCALERA SIMONE
LAZZAZZERA ANGELO